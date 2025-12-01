Office de Tourisme Haut-Jura Saint-Claude Accueils gourmands à Lajoux Office du Tourisme de Lajoux Lajoux

Office de Tourisme Haut-Jura Saint-Claude Accueils gourmands à Lajoux

Office du Tourisme de Lajoux 27 Quartier Le Village Lajoux Jura

Les dimanches pendant les vacances scolaires du 20/12/25 au 01/03/26 de 16h à 17h.

Office de Tourisme, Lajoux.

L’Office de Tourisme vous invite à partager un moment de convivialité lors de ses accueils gourmands hivernaux. Au programme: présentation du territoire, ses activités, ses animations et dégustation de produits locaux.

Si vous n’êtes pas disponible à cet horaire, un premier accueil vous est proposé à La Pesse de 11h à 12h.

Au plaisir de vous rencontrer! .

