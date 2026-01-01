Officier Zen au Galpon Le Galpon Tournus

Officier Zen au Galpon

Le Galpon 17 Rue des Granges Tournus Saône-et-Loire

Gratuit

Gratuit

Début : 2026-01-30 21:00:00

fin : 2026-01-30 23:00:00

2026-01-30

Ils appellent ça rap à l’ancienne j’appelle ça rap avant-gardiste

Avalanche de rimes et déflagrations rythmiques accompagnent L’Officier Zen, rappeur du quotidien.

Issu de l’école des kickeurs ces rappeurs toujours prêts à poser spontanément dès qu’ils entendent une instru lors d’open mic le MC développe aujourd’hui son univers au travers de nombreux projets. Influencé par le solide bagage des années 90 et l’énergie de productions plus actuelles, il oscille entre Ancien et Nouveau pour distiller ses récits de vie. Sur scène, il évolue aux côtés de Dj Kaynixe dans un set résolument hip hop à l’énergie débordante. .

Le Galpon 17 Rue des Granges Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 51 37 32 legalpon@gmail.com

