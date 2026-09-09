Informations pratiques

Vicq-d’Auribat

Offre de séjours « Automnales du foie gras et de l’armagnac » du 1er au 31 octobre 2026

880 Route de la Vallée d’Aure Vicq-d’Auribat Landes

Tarif : 160 – 160 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-01

Escapade Gourmande et Romantique au Château Arche d’Aure » pour une nuit ou un week-end.

Visite du château et de ses suites, accès privatisé à l’espace bien-être, piscine intérieure, spa et sauna. Dîner aux chandelles avec mise en bouche, entrée, plat et dessert dans nos salons avec ambiance musicale.

Une cuisine familiale avec la dégustation de produits du terroir autour du foie gras de canard et surprises d’armagnac. .

880 Route de la Vallée d’Aure Vicq-d’Auribat 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 02 46 68 edenetadour@archedaure.holiday

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English : Offre de séjours « Automnales du foie gras et de l’armagnac » du 1er au 31 octobre 2026

L’événement Offre de séjours « Automnales du foie gras et de l’armagnac » du 1er au 31 octobre 2026 Vicq-d’Auribat a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Terres de Chalosse