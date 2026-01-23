Offre Saint Valentin Casino JOA Lons-le-Saunier
Offre Saint Valentin Casino JOA Lons-le-Saunier samedi 14 février 2026.
Offre Saint Valentin
Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier Jura
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14
2026-02-14
L’offre en détail
• Chambre d’hôtel 65€
• Petits déjeuners 10€/personne
• 10€ de jetons/personne pour tenter votre chance
• 2 menus Saint-Valentin (valeur 59€/personne)
• Forfait boissons 9€/personne
Dîner, nuit, jeu et plaisir vous n’avez plus qu’à profiter. .
Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 40 50 contact-lonslesaunier@joa.fr
