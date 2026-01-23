Offre Saint Valentin Casino JOA Lons-le-Saunier

Offre Saint Valentin

Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

L’offre en détail

• Chambre d’hôtel 65€

• Petits déjeuners 10€/personne

• 10€ de jetons/personne pour tenter votre chance

• 2 menus Saint-Valentin (valeur 59€/personne)

• Forfait boissons 9€/personne

Dîner, nuit, jeu et plaisir vous n’avez plus qu’à profiter. .

Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 40 50 contact-lonslesaunier@joa.fr

