Offre saisonnière Lutins du Père Noël (débutants acceptés) Réseau des médiathèques du Mans Le Mans

Offre saisonnière Lutins du Père Noël (débutants acceptés)

Réseau des médiathèques du Mans 54 Rue du Port Le Mans Sarthe

Début : 2025-11-25

fin : 2026-01-03

2025-11-25

Jeu autonome

Le Père Noël recrute ! La médiathèque te propose un jeu autonome à retrouver au cœur du programme des vacances pour tester tes talents de futur lutin. Réponds au questionnaire, mets en avant tes connaissances et ta motivation et décroche ton invitation à un entretien d’embauche plein de surprises !

Du mardi 25 novembre 2025 au samedi 03 janvier 2026

Jeu à retrouver dans le programme des vacances

À partir de 6 ans, à faire en famille .

