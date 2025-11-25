Offre saisonnière Lutins du Père Noël (débutants acceptés) Réseau des médiathèques du Mans Le Mans
Offre saisonnière Lutins du Père Noël (débutants acceptés) Réseau des médiathèques du Mans Le Mans mardi 25 novembre 2025.
Offre saisonnière Lutins du Père Noël (débutants acceptés)
Réseau des médiathèques du Mans 54 Rue du Port Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-25
fin : 2026-01-03
Date(s) :
2025-11-25
Jeu autonome
Le Père Noël recrute ! La médiathèque te propose un jeu autonome à retrouver au cœur du programme des vacances pour tester tes talents de futur lutin. Réponds au questionnaire, mets en avant tes connaissances et ta motivation et décroche ton invitation à un entretien d’embauche plein de surprises !
Du mardi 25 novembre 2025 au samedi 03 janvier 2026
Jeu à retrouver dans le programme des vacances
À partir de 6 ans, à faire en famille .
Réseau des médiathèques du Mans 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
English :
Stand-alone game
German :
Eigenständiges Spiel
Italiano :
Gioco stand-alone
Espanol :
Juego independiente
L’événement Offre saisonnière Lutins du Père Noël (débutants acceptés) Le Mans a été mis à jour le 2025-11-18 par CDT72