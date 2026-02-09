Offre soirée Saint Valentin Auberge de Chavannes Lons-le-Saunier
Offre soirée Saint Valentin
Auberge de Chavannes 1890 avenue de Chalon Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 390 – 390 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-14
2026-02-13
Offre Soirée Saint Valentin pour 2 personnes
– 2 Menus de la Saint Valentin
– 1 Nuitée
– 2 Petit déjeuners .
Auberge de Chavannes 1890 avenue de Chalon Lons-le-Saunier 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 24 34
