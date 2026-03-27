Offres choc à La Suzienne Cave la Suzienne Suze-la-Rousse
Offres choc à La Suzienne Cave la Suzienne Suze-la-Rousse vendredi 27 mars 2026.
Offres choc à La Suzienne
Cave la Suzienne 890, avenue des Côtes du Rhône Suze-la-Rousse Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 09:00:00
fin : 2026-03-28 18:00:00
Date(s) :
2026-03-27
La cave La Suzienne vous convie à sa braderie de bouteilles de vins 60% de remise sur certains vins !
Avis aux amateurs et dégustateurs.
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Cave la Suzienne 890, avenue des Côtes du Rhône Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 48 38
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English :
The La Suzienne cellar invites you to its wine bottle sale: 60% off selected wines!
Calling all wine lovers and wine tasters.
L’événement Offres choc à La Suzienne Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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