Offres spéciales – Hexa Gourmet, Europa-Park – Europa-Park Arena, Rust
Offres spéciales – Hexa Gourmet, Europa-Park – Europa-Park Arena, Rust mardi 28 avril 2026.
Offres spéciales – Hexa Gourmet 28 et 29 avril Europa-Park – Europa-Park Arena Arrondissement de l’Ortenau
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-28T09:00:00+02:00 – 2026-04-28T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-29T09:00:00+02:00 – 2026-04-29T17:00:00+02:00
Valable pour toute commande confirmée avant le 31 juillet 2026
Europa-Park – Europa-Park Arena Europa-Park-Straße 2, 77977 Rust, Allemagne Rust 77977 Hautepierre Arrondissement de l’Ortenau Bade-Wurtemberg
OFFRES SPÉCIALES SALONS
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