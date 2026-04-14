Offres spéciales – Hexa Gourmet, Europa-Park – Europa-Park Arena, Rust

Offres spéciales – Hexa Gourmet 28 et 29 avril Europa-Park – Europa-Park Arena Arrondissement de l’Ortenau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T09:00:00+02:00 – 2026-04-28T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-29T09:00:00+02:00 – 2026-04-29T17:00:00+02:00

Valable pour toute commande confirmée avant le 31 juillet 2026

Europa-Park – Europa-Park Arena Europa-Park-Straße 2, 77977 Rust, Allemagne Rust 77977 Hautepierre Arrondissement de l’Ortenau Bade-Wurtemberg

OFFRES SPÉCIALES SALONS