Offres spéciales – Hexa Gourmet, Toulouse – MEETT – Parc des Expositions et Centre de Conventions de Toulouse Métropole, Aussonne

Offres spéciales – Hexa Gourmet 26 et 27 mars Toulouse – MEETT – Parc des Expositions et Centre de Conventions de Toulouse Métropole Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-26T09:00:00+01:00 – 2026-03-26T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-27T09:00:00+01:00 – 2026-03-27T17:00:00+01:00

Valable pour toute commande confirmée avant le 31 juillet 2026

Toulouse – MEETT – Parc des Expositions et Centre de Conventions de Toulouse Métropole Concorde avenue 31840 aussonne Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie

OFFRES SPÉCIALES SALONS