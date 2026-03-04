Offres spéciales – Hexa Gourmet, Toulouse – MEETT – Parc des Expositions et Centre de Conventions de Toulouse Métropole, Aussonne
Offres spéciales – Hexa Gourmet, Toulouse – MEETT – Parc des Expositions et Centre de Conventions de Toulouse Métropole, Aussonne jeudi 26 mars 2026.
Offres spéciales – Hexa Gourmet 26 et 27 mars Toulouse – MEETT – Parc des Expositions et Centre de Conventions de Toulouse Métropole Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-26T09:00:00+01:00 – 2026-03-26T17:00:00+01:00
Fin : 2026-03-27T09:00:00+01:00 – 2026-03-27T17:00:00+01:00
Valable pour toute commande confirmée avant le 31 juillet 2026
Toulouse – MEETT – Parc des Expositions et Centre de Conventions de Toulouse Métropole Concorde avenue 31840 aussonne Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie
OFFRES SPÉCIALES SALONS