Offrez un refuge aux oiseaux Armentières

Offrez un refuge aux oiseaux

150 Rue des Résistants Armentières Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:30:00

fin : 2026-04-22 16:30:00

Date(s) :

2026-04-22

Offrez un refuge aux oiseaux ! Le printemps est là et les oiseaux cherchent un lieu pour se reproduire. S’ils ne trouvent pas d’abri dans votre jardin ou votre quartier, pourquoi ne pas en créer un?

Guidés par l’animatrice nature, vous construirez pas à pas un nichoir adapté à leurs besoins. L’animatrice vous transmettra les bons gestes pour accueillir nos amos à plumes.

**Horaires** de 14h30 16h30

**Durée** 2 h

**Age** tout public à partir de 8 ans

**Indication inscription** nombre de places limité, inscriptions par mail à [naturepdh@lillemetropole.fr](mailto:naturepdh@lillemetropole.fr) ou par téléphone au 07 87 38 14 05

Atelier gratuit

Offrez un refuge aux oiseaux ! Le printemps est là et les oiseaux cherchent un lieu pour se reproduire. S’ils ne trouvent pas d’abri dans votre jardin ou votre quartier, pourquoi ne pas en créer un?

Guidés par l’animatrice nature, vous construirez pas à pas un nichoir adapté à leurs besoins. L’animatrice vous transmettra les bons gestes pour accueillir nos amos à plumes.

**Horaires** de 14h30 16h30

**Durée** 2 h

**Age** tout public à partir de 8 ans

**Indication inscription** nombre de places limité, inscriptions par mail à [naturepdh@lillemetropole.fr](mailto:naturepdh@lillemetropole.fr) ou par téléphone au 07 87 38 14 05

Atelier gratuit .

150 Rue des Résistants Armentières 59280 Nord Hauts-de-France +33 7 87 38 14 05 naturepdh@lillemetropole.fr

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English :

Give birds a haven! Spring is here and birds are looking for a place to breed. If they can’t find a shelter in your garden or neighborhood, why not create one?

Guided by a nature instructor, you’ll build a nesting box adapted to your birds’ needs, step by step. She’ll also teach you the right way to welcome our feathered friends.

**Schedules**: 2:30pm ? 16h30

**Duration**: 2 h

**Age**: all ages 8 and up

**Registration information**: limited number of places, please register by e-mail at [naturepdh@lillemetropole.fr](mailto:naturepdh@lillemetropole.fr) or by phone on 07 87 38 14 05

Free workshop

L’événement Offrez un refuge aux oiseaux Armentières a été mis à jour le 2026-03-11 par Hauts-de-France Tourisme