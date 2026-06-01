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OFICINA DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIA “DESCOBERTAS NO ARQUIVO DA SANTINHA”, CHC Santa Casa, Porto Alegre

OFICINA DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIA “DESCOBERTAS NO ARQUIVO DA SANTINHA”, CHC Santa Casa, Porto Alegre

OFICINA DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIA “DESCOBERTAS NO ARQUIVO DA SANTINHA”, CHC Santa Casa, Porto Alegre lundi 8 juin 2026.

Lieu : CHC Santa Casa

Adresse : Av. Independência, 75 – Centro Histórico Porto Alegre | RS | Brasil

Ville : 90035-074 Porto Alegre

Début : lundi 8 juin 2026

Fin : lundi 8 juin 2026

Tarif : Inscrição prévia da escola

OFICINA DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIA
“DESCOBERTAS NO ARQUIVO DA SANTINHA” Lundi 8 juin, 14h00 CHC Santa Casa

Inscrição prévia da escola

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-08T19:00:00+02:00 – 2026-06-08T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-08T19:00:00+02:00 – 2026-06-08T21:00:00+02:00

OFICINA DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIA “DESCOBERTAS NO ARQUIVO DA SANTINHA”
A oficina visa estimular a leitura, a imaginação e a valorização das histórias das famílias, através do acervo do Arquivo da Santa Casa de Porto Alegre. Durante a contação da história, as crianças são convidadas a manusear diferentes tipos de documentos do acervo, como slides, disquetes, fitas K7, fitas VHS, réplicas de fotografias e manuscritos do século XIX, entre outros.
Em seguida, divididas em grupos, elas brincam com o “Jogo da Memória da Martina”, que contém imagens do acervo e da Santa Casa.
No final da oficina, cada criança recebe um kit, contendo um exemplar do livro e um jogo.

CHC Santa Casa Av. Independência, 75 – Centro Histórico Porto Alegre | RS | Brasil Porto Alegre 90035-074 Centro Histórico Rio Grande do Sul
Martina, personagem central, aproveita as férias escolares para conhecer a história da sua família, fazendo um passeio e uma investigação com a vó Emília no Arquivo da Santinha. Santa Casa de Porto Alegre Memória

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