OFICINA DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIA “DESCOBERTAS NO ARQUIVO DA SANTINHA”, CHC Santa Casa, Porto Alegre

OFICINA DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIA

“DESCOBERTAS NO ARQUIVO DA SANTINHA” Lundi 8 juin, 14h00 CHC Santa Casa

Inscrição prévia da escola

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-08T19:00:00+02:00 – 2026-06-08T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-08T19:00:00+02:00 – 2026-06-08T21:00:00+02:00

OFICINA DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIA “DESCOBERTAS NO ARQUIVO DA SANTINHA”

A oficina visa estimular a leitura, a imaginação e a valorização das histórias das famílias, através do acervo do Arquivo da Santa Casa de Porto Alegre. Durante a contação da história, as crianças são convidadas a manusear diferentes tipos de documentos do acervo, como slides, disquetes, fitas K7, fitas VHS, réplicas de fotografias e manuscritos do século XIX, entre outros.

Em seguida, divididas em grupos, elas brincam com o “Jogo da Memória da Martina”, que contém imagens do acervo e da Santa Casa.

No final da oficina, cada criança recebe um kit, contendo um exemplar do livro e um jogo.

CHC Santa Casa Av. Independência, 75 – Centro Histórico Porto Alegre | RS | Brasil Porto Alegre 90035-074 Centro Histórico Rio Grande do Sul

Martina, personagem central, aproveita as férias escolares para conhecer a história da sua família, fazendo um passeio e uma investigação com a vó Emília no Arquivo da Santinha. Santa Casa de Porto Alegre Memória