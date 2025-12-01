Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

O'Fil du Goût Menu de la Saint-Sylvestre 2025 Pornic

12 rue Jean Monnet Pornic Loire-Atlantique

Début : 2025-12-31 19:00:00
2025-12-31

Plongez dans l’ambiance cosy et raffinée pour la soirée de la Saint Sylvestre au restaurant O’Fil du Goût à Pornic !
  
MENU

Apéritif
Cocktail de bienvenue maison et son amuse-bouche velours de courgettes épicé, lait de coco

Entrée
Mille feuilles de saumon gravlax et crème d’avocat

Plat
POISSON
Médaillon de cabillaud et ses petits légumes rôtis sauce O’fil du goût
&
PAUSE O’FIL DU GOUT
Mandarine impériale, sorbet mandarine
&
VIANDES
Ballotine de vollaille Label Rouge forestière, crème de champignons et son écrasé de pomme de terre et potimaron

Fromages
Assiette de 2 fromages et son mesclun

Dessert
Coupe de pétillant O’fil du goût et son fondant au chocolat coulis de fruits rouges

12 rue Jean Monnet Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire

English :

Dive into the cosy and refined atmosphere for New Year’s Eve at the O’Fil du Goût restaurant in Pornic!

German :

Tauchen Sie ein in die gemütliche und raffinierte Atmosphäre für den Silvesterabend im Restaurant O’Fil du Goût in Pornic!

Italiano :

Immergetevi in un’atmosfera accogliente e raffinata per il Capodanno al ristorante O’Fil du Goût di Pornic!

Espanol :

Sumérjase en un ambiente acogedor y refinado para Nochevieja en el restaurante O’Fil du Goût de Pornic

