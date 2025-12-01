O’Fil du Goût Menu de la Saint-Sylvestre 2025 Pornic
O'Fil du Goût Menu de la Saint-Sylvestre 2025 Pornic mercredi 31 décembre 2025.
O’Fil du Goût Menu de la Saint-Sylvestre 2025
12 rue Jean Monnet Pornic Loire-Atlantique
Début : 2025-12-31 19:00:00
2025-12-31
Plongez dans l’ambiance cosy et raffinée pour la soirée de la Saint Sylvestre au restaurant O’Fil du Goût à Pornic !
MENU
Apéritif
Cocktail de bienvenue maison et son amuse-bouche velours de courgettes épicé, lait de coco
Entrée
Mille feuilles de saumon gravlax et crème d’avocat
—
Plat
POISSON
Médaillon de cabillaud et ses petits légumes rôtis sauce O’fil du goût
&
PAUSE O’FIL DU GOUT
Mandarine impériale, sorbet mandarine
&
VIANDES
Ballotine de vollaille Label Rouge forestière, crème de champignons et son écrasé de pomme de terre et potimaron
—
Fromages
Assiette de 2 fromages et son mesclun
—
Dessert
Coupe de pétillant O’fil du goût et son fondant au chocolat coulis de fruits rouges
.
12 rue Jean Monnet Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 95 95 sarl.kamille@gmail.com
English :
Dive into the cosy and refined atmosphere for New Year’s Eve at the O’Fil du Goût restaurant in Pornic!
German :
Tauchen Sie ein in die gemütliche und raffinierte Atmosphäre für den Silvesterabend im Restaurant O’Fil du Goût in Pornic!
Italiano :
Immergetevi in un’atmosfera accogliente e raffinata per il Capodanno al ristorante O’Fil du Goût di Pornic!
Espanol :
Sumérjase en un ambiente acogedor y refinado para Nochevieja en el restaurante O’Fil du Goût de Pornic
