O’Fil du Goût Menu de la Saint-Sylvestre 2025

12 rue Jean Monnet Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Plongez dans l’ambiance cosy et raffinée pour la soirée de la Saint Sylvestre au restaurant O’Fil du Goût à Pornic !



MENU

Apéritif

Cocktail de bienvenue maison et son amuse-bouche velours de courgettes épicé, lait de coco

Entrée

Mille feuilles de saumon gravlax et crème d’avocat

—

Plat

POISSON

Médaillon de cabillaud et ses petits légumes rôtis sauce O’fil du goût

&

PAUSE O’FIL DU GOUT

Mandarine impériale, sorbet mandarine

&

VIANDES

Ballotine de vollaille Label Rouge forestière, crème de champignons et son écrasé de pomme de terre et potimaron

—

Fromages

Assiette de 2 fromages et son mesclun

—

Dessert

Coupe de pétillant O’fil du goût et son fondant au chocolat coulis de fruits rouges

.

12 rue Jean Monnet Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 95 95 sarl.kamille@gmail.com

English :

Dive into the cosy and refined atmosphere for New Year’s Eve at the O’Fil du Goût restaurant in Pornic!

German :

Tauchen Sie ein in die gemütliche und raffinierte Atmosphäre für den Silvesterabend im Restaurant O’Fil du Goût in Pornic!

Italiano :

Immergetevi in un’atmosfera accogliente e raffinata per il Capodanno al ristorante O’Fil du Goût di Pornic!

Espanol :

Sumérjase en un ambiente acogedor y refinado para Nochevieja en el restaurante O’Fil du Goût de Pornic

L’événement O’Fil du Goût Menu de la Saint-Sylvestre 2025 Pornic a été mis à jour le 2025-11-07 par I_OT Pornic