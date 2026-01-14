O’Fil du Goût Menu de la Saint-Valentin 2026 Pornic

O’Fil du Goût Menu de la Saint-Valentin 2026

12 rue Jean Monnet Pornic Loire-Atlantique

Début : 2026-02-14 19:30:00
fin : 2026-02-14 21:00:00

2026-02-14

Réservez votre repas de la Saint-Valentin au restaurant O’Fil du Goût à Pornic !
Menu Saint-Valentin

❤ ❤ ❤

Amuse-bouche
Cocktail des amoureux framboise
Velours de courgette lait de coco épicé

Entrée
Oeuf frit, coulis de chorizo et ses croûtons

Plat
Filet mignon cuit base température, écrasé de pomme de terre, jus corsé

Fromage
Nems de curé nantais, piment d’Espelette, meslun

Dessert
Tuile d’Arlequin, granité citron vert champagne

❤ ❤ ❤   .

12 rue Jean Monnet Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 95 95  sarl.kamille@gmail.com

English :

Book your Valentine’s Day meal at the O’Fil du Goût restaurant in Pornic!

L’événement O’Fil du Goût Menu de la Saint-Valentin 2026 Pornic a été mis à jour le 2026-01-14 par I_OT Pornic