O’Fil du Goût Menu de la Saint-Valentin 2026 Pornic

O’Fil du Goût Menu de la Saint-Valentin 2026

12 rue Jean Monnet Pornic Loire-Atlantique

Début : 2026-02-14 19:30:00

fin : 2026-02-14 21:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Réservez votre repas de la Saint-Valentin au restaurant O’Fil du Goût à Pornic !

Menu Saint-Valentin

❤ ❤ ❤

Amuse-bouche

Cocktail des amoureux framboise

Velours de courgette lait de coco épicé

—

Entrée

Oeuf frit, coulis de chorizo et ses croûtons

—

Plat

Filet mignon cuit base température, écrasé de pomme de terre, jus corsé

—

Fromage

Nems de curé nantais, piment d’Espelette, meslun

—

Dessert

Tuile d’Arlequin, granité citron vert champagne

❤ ❤ ❤ .

12 rue Jean Monnet Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 95 95 sarl.kamille@gmail.com

English :

Book your Valentine’s Day meal at the O’Fil du Goût restaurant in Pornic!

