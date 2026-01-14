O’Fil du Goût Menu de la Saint-Valentin 2026 Pornic
O’Fil du Goût Menu de la Saint-Valentin 2026
12 rue Jean Monnet Pornic Loire-Atlantique
Début : 2026-02-14 19:30:00
fin : 2026-02-14 21:00:00
2026-02-14
Réservez votre repas de la Saint-Valentin au restaurant O’Fil du Goût à Pornic !
Menu Saint-Valentin
❤ ❤ ❤
Amuse-bouche
Cocktail des amoureux framboise
Velours de courgette lait de coco épicé
—
Entrée
Oeuf frit, coulis de chorizo et ses croûtons
—
Plat
Filet mignon cuit base température, écrasé de pomme de terre, jus corsé
—
Fromage
Nems de curé nantais, piment d’Espelette, meslun
—
Dessert
Tuile d’Arlequin, granité citron vert champagne
❤ ❤ ❤ .
English :
Book your Valentine’s Day meal at the O’Fil du Goût restaurant in Pornic!
