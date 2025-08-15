OFNI 44 -ème éditions 2025 Villeneuve-d’Allier
OFNI 44 -ème éditions 2025
Villeneuve-d’Allier Haute-Loire
Début : Vendredi 2025-08-15
fin : 2025-08-15
2025-08-15
Dépôt des embarcations et inscriptions obligatoires à la plage de Villeneuve de 11h à 13h.
Départ de Villeneuve à 15h. Arrivée au camping de la Vialette à 17h.
Barbecue et buvette sur place.
Villeneuve-d’Allier 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 71 37
English :
Boat drop-off and compulsory registration at Villeneuve beach from 11am to 1pm.
Departure from Villeneuve at 3pm. Arrival at La Vialette campsite at 5pm.
Barbecue and refreshment bar on site.
German :
Abgabe der Boote und obligatorische Einschreibung am Strand von Villeneuve von 11:00 bis 13:00 Uhr.
Abfahrt von Villeneuve um 15 Uhr. Ankunft auf dem Campingplatz La Vialette um 17 Uhr.
Grill und Erfrischungsgetränke vor Ort.
Italiano :
Le imbarcazioni devono essere depositate e registrate presso la spiaggia di Villeneuve dalle 11.00 alle 13.00.
Partenza da Villeneuve alle 15.00. Arrivo al campeggio La Vialette alle 17.00.
Barbecue e bar sul posto.
Espanol :
Los barcos deben depositarse y registrarse en la playa de Villeneuve de 11h a 13h.
Salida de Villeneuve a las 15h. Llegada al camping La Vialette a las 17h.
Barbacoa y bar en el camping.
