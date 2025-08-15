OFNI 44 -ème éditions 2025 Villeneuve-d’Allier

Villeneuve-d’Allier Haute-Loire

Début : Vendredi 2025-08-15

fin : 2025-08-15

2025-08-15

Dépôt des embarcations et inscriptions obligatoires à la plage de Villeneuve de 11h à 13h.

Départ de Villeneuve à 15h. Arrivée au camping de la Vialette à 17h.

Barbecue et buvette sur place.

.

Villeneuve-d’Allier 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 71 37

English :

Boat drop-off and compulsory registration at Villeneuve beach from 11am to 1pm.

Departure from Villeneuve at 3pm. Arrival at La Vialette campsite at 5pm.

Barbecue and refreshment bar on site.

German :

Abgabe der Boote und obligatorische Einschreibung am Strand von Villeneuve von 11:00 bis 13:00 Uhr.

Abfahrt von Villeneuve um 15 Uhr. Ankunft auf dem Campingplatz La Vialette um 17 Uhr.

Grill und Erfrischungsgetränke vor Ort.

Italiano :

Le imbarcazioni devono essere depositate e registrate presso la spiaggia di Villeneuve dalle 11.00 alle 13.00.

Partenza da Villeneuve alle 15.00. Arrivo al campeggio La Vialette alle 17.00.

Barbecue e bar sul posto.

Espanol :

Los barcos deben depositarse y registrarse en la playa de Villeneuve de 11h a 13h.

Salida de Villeneuve a las 15h. Llegada al camping La Vialette a las 17h.

Barbacoa y bar en el camping.

