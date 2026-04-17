Saint-Jean-de-Védas

ÖFÖ AM + SUPERBEATNIK + TWINSTAR

Domaine du Mas de Grille Saint-Jean-de-Védas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Trio instrumental montpelliérain actif depuis 2009, ÖfÖ Am développe un heavy rock puissant et immersif. Leur dernier album, Octopus Vulgaris , est sorti le 28 mars 2025 sur Lost Pilgrims Records.

Trio instrumental montpelliérain actif depuis 2009, ÖfÖ Am développe un heavy rock puissant et immersif. Leur dernier album, Octopus Vulgaris , est sorti le 28 mars 2025 sur Lost Pilgrims Records.

Grande salle (debout)

20:00

Gratuit sur réservation .

Domaine du Mas de Grille Saint-Jean-de-Védas 34430 Hérault Occitanie +33 4 67 47 71 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Instrumental trio from Montpellier, France, active since 2009, ÖfÖ Am develop powerful, immersive heavy rock. Their latest album, Octopus Vulgaris , was released on March 28, 2025 on Lost Pilgrims Records.

L’événement ÖFÖ AM + SUPERBEATNIK + TWINSTAR Saint-Jean-de-Védas a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT MONTPELLIER