ÖFÖ AM + SUPERBEATNIK + TWINSTAR Saint-Jean-de-Védas
ÖFÖ AM + SUPERBEATNIK + TWINSTAR Saint-Jean-de-Védas vendredi 17 avril 2026.
Saint-Jean-de-Védas
ÖFÖ AM + SUPERBEATNIK + TWINSTAR
Domaine du Mas de Grille Saint-Jean-de-Védas Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Trio instrumental montpelliérain actif depuis 2009, ÖfÖ Am développe un heavy rock puissant et immersif. Leur dernier album, Octopus Vulgaris , est sorti le 28 mars 2025 sur Lost Pilgrims Records.
Trio instrumental montpelliérain actif depuis 2009, ÖfÖ Am développe un heavy rock puissant et immersif. Leur dernier album, Octopus Vulgaris , est sorti le 28 mars 2025 sur Lost Pilgrims Records.
Grande salle (debout)
20:00
Gratuit sur réservation .
Domaine du Mas de Grille Saint-Jean-de-Védas 34430 Hérault Occitanie +33 4 67 47 71 00
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English :
Instrumental trio from Montpellier, France, active since 2009, ÖfÖ Am develop powerful, immersive heavy rock. Their latest album, Octopus Vulgaris , was released on March 28, 2025 on Lost Pilgrims Records.
L’événement ÖFÖ AM + SUPERBEATNIK + TWINSTAR Saint-Jean-de-Védas a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT MONTPELLIER