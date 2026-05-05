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O’France Découverte de la course d’orientation Vernierfontaine

O’France Découverte de la course d’orientation Vernierfontaine vendredi 31 juillet 2026.

Ville : 25580 Vernierfontaine

Département : Doubs

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 12 12 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Vernierfontaine

O’France Découverte de la course d’orientation

Vernierfontaine Doubs

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 10:30:00
fin : 2026-07-31 13:00:00

Date(s) :
2026-07-31

Du 25 juillet au 1er août, Balise 25 organise les O’Frances aux Portes du Haut-Doubs. Cette compétition de course d’orientation rassemble des coureurs venus de toute la France et de l’international pour une semaine sportive, conviviale et familiale.

En parallèle, un accueil loisirs permet aux habitants et visiteurs de découvrir ce sport avec 3 parcours faciles spécialement conçus pour les familles et les novices. Accessible à tous, cette activité permet de s’initier à la course d’orientation à son rythme, avec des parcours d’au moins 30 minutes pour les plus rapides.

Buvette et restauration sur palce.   .

Vernierfontaine 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : O’France Découverte de la course d’orientation

L’événement O’France Découverte de la course d’orientation Vernierfontaine a été mis à jour le 2026-05-05 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS