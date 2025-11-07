Oghje è dumane Montrésor

Oghje è dumane

Grande Rue Montrésor Indre-et-Loire

Concert de chants Corses ‘Oghje è dumane’ (aujourd’hui et demain)

Concert de chants Corses ‘Oghje è dumane’ (aujourd’hui et demain) .

Grande Rue Montrésor 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 82 85 85 78

English :

Concert of Corsican songs ‘Oghje è dumane’ (today and tomorrow)

German :

Konzert mit korsischen Liedern ‘Oghje è dumane’ (heute und morgen)

Italiano :

Concerto di canzoni corse Oghje è dumane (oggi e domani)

Espanol :

Concierto de canciones corsas Oghje è dumane (hoy y mañana)

