Oh Bonne Mère ! Mon frère est parisien… Comédie d’Aix Aix-en-Provence mercredi 17 décembre 2025.
Oh Bonne Mère ! Mon frère est parisien…
Mercredi 17 décembre 2025 de 20h30 à 22h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 16 – 16 – 18 EUR
A la mort de sa mère, un Marseillais pur souche apprend que celle-ci lui a caché l’existence d’un demi-frère vivant… à Paris !
Une révélation inattendue et synonyme de rencontre entre ce Marseillais et ce Parisien qui vont devoir s’apprivoiser … Une rencontre qui sera détonante et surtout hilarante ! .
Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 61 17 26 gestion.cda@orange.fr
English :
On the death of his mother, a native of Marseilles learns that she had hidden from him the existence of a half-brother living? in Paris!
German :
In diesem spannenden Wimmelbildspiel geht es um einen Halbbruder, der in Paris lebt
Italiano :
Alla morte della madre, un marsigliese scopre che la donna gli ha nascosto l’esistenza di un fratellastro che vive a Parigi!
Espanol :
A la muerte de su madre, un marsellés se entera de que ésta le había ocultado la existencia de un hermanastro que vivía en París
