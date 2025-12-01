Oh Bonne Mère ! Mon frère est parisien… Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Oh Bonne Mère ! Mon frère est parisien…

Mercredi 17 décembre 2025 de 20h30 à 22h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 20:30:00

fin : 2025-12-17 22:00:00

Date(s) :

2025-12-17

A la mort de sa mère, un Marseillais pur souche apprend que celle-ci lui a caché l’existence d’un demi-frère vivant… à Paris !

Une révélation inattendue et synonyme de rencontre entre ce Marseillais et ce Parisien qui vont devoir s’apprivoiser … Une rencontre qui sera détonante et surtout hilarante ! .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 61 17 26 gestion.cda@orange.fr

English :

On the death of his mother, a native of Marseilles learns that she had hidden from him the existence of a half-brother living? in Paris!

German :

In diesem spannenden Wimmelbildspiel geht es um einen Halbbruder, der in Paris lebt

Italiano :

Alla morte della madre, un marsigliese scopre che la donna gli ha nascosto l’esistenza di un fratellastro che vive a Parigi!

Espanol :

A la muerte de su madre, un marsellés se entera de que ésta le había ocultado la existencia de un hermanastro que vivía en París

L’événement Oh Bonne Mère ! Mon frère est parisien… Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence