OH BONNE MERE MON FRERE EST PARISIEN – DOMAINE PIERACCI Saint-Cyr Sur Mer

OH BONNE MERE MON FRERE EST PARISIEN Début : 2025-12-13 à 19:00. Tarif : – euros.

Ah, la rivalité Marseille/Paris… Un classique du genre ! Sauf que dans cette comédie, elle est inévitable puisqu’à la mort de sa mère, un Marseillais pure souche découvre que celle-ci lui a caché l’existence d’un demi-frère vivant dans la capitale.Cette révélation inattendue va se transformer en rencontre entre ces deux personnages diamétralement opposés qui vont devoir régler les problèmes de succession. Les gags et quiproquos vont alors s’enchaîner. Une comédie hilarante qui connaît un immense succès depuis sa création en 2011.

DOMAINE PIERACCI 975 CHEMIN DU SAUVET 83270 Saint-Cyr Sur Mer 83