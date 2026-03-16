Oh ! Croco Poulette Rigolote Oh Croco Val-de-Scie

Oh ! Croco Poulette Rigolote

Oh Croco 6 Place de la république Val-de-Scie Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 11:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Durée 1 heure

Pour les enfants de 5 à 10 ans.

Tarif 8.50 euros enfant .

Oh Croco 6 Place de la république Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 19 88 03 croco76@orange.fr

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English : Oh ! Croco Poulette Rigolote

L’événement Oh ! Croco Poulette Rigolote Val-de-Scie a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme Terroir de Caux