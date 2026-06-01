Oh jardin!, Domaine le Vallon, Aubignan

Oh jardin! 6 et 7 juin Domaine le Vallon Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Le 6 Juin

Le déjeuner

Accueil à partir de 12 heures pour un verre de bienvenue avant le déjeuner imaginé et réalisé en partenariat avec Thomas Lesage, chef de l’hôtel restaurant Crillon le Brave.

Pour ce déjeuner qui sera servi à l’ombre de l’allée de platanes, le nombre de convives est limité à 35.

Infos et Réservations obligatoires auprès de Eve (eve@vallon-provence.com)

A la découverte des jardins

A partir de 16 heures , ouverture au public et découverte des stands créateurs et artistes.

Conférence animée par Anaïs Leroux, Architecte paysagiste de sites d’exception : « Jardins de châteaux et maisons de plaisance au fil de la Mède et de l’Auzon »

Le Salon de thé « Les Goûts du Vallon » 16 heures/ 19 heures.

Bars à vin et champagne 12 heures/19 heures

Le 7 Juin

Accueil de 11 heures à 19 heures.

Salon de thé « Les Goûts du Vallon » formule salée et sucrée.

Bar à vin et champagne.

Stands créateurs et artistes, balade dans les jardins.

Après-midi musique classique « L’esprit de la Provence », nos musiciens Arnaud et Noemie dans un duo contrebasse/violon revisite les airs de Provence au coeur du jardin des odeurs de garrigue .

Domaine le Vallon 4561 Chemin de Serres, 84810 Aubignan Aubignan 84810 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0674409146 https://www.vallon-provence.com/ https://www.instagram.com/levallonprovence/ [{« link »: « mailto:eve@vallon-provence.com »}] Au coeur d’un parc et d’un vignoble de 5 hectares, l’accès aux jardins du Vallon se fait par une majestueuse allée de platanes multi-centenaires.

Le ton est donné et le parcours initiatique peut commencer.

La vue sur les dentelles de Montmirail et sur le Mont Ventoux complètent la beauté des extérieurs.

Stanislas Alaguillaume, de l’atelier des Méditerranées, a modelé les différents espaces paysagers à partir des jardins à la française pour en faire un jardin méditerranéen, fleuri et olfactif:

Une nouveau jardin ou plutôt des nouveaux jardins sont nés sans trahir l’histoire, en adoptant un cahier des charges sobre et respectueux de l’environnement.

Leurs noms sont une invitation à l’expérience hédoniste. Jardin des odeurs de garrigue, Jardin du vent, Jardin des encyclies, Bois des oiseaux, Ru foisonnant.

Le bassin ancestral a été remis en eau, la pelouse trop gourmande en eau réduite au profit d’une flore de maquis et de garrigue.

Une équipe de muraillers et tailleurs de pierres du pays d’Apt ont redonné vie à la calade devant la maison principale. Parking 150m avant l’entrée du Domaine, en venant d’Aubignan. Suivre les panneaux d’indication.

Le Domaine le Vallon ouvre ses jardins pour une expérience sensorielle autour des plantes méditerranéennes

©Laurent Halbgewachs