Oh là là ! et autres contes russes par Pascal Salzard conteur Cerf à 3 pattes Salle Perchée Germaine

Oh là là ! et autres contes russes par Pascal Salzard conteur

Cerf à 3 pattes Salle Perchée 3 Rue du Pré Michaux Germaine Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 18:30:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Venez écouter les folles, les drôles, les magiques histoires d'une Russie du passé.Tout public

Venez écouter les folles, les drôles, les magiques histoires d’une Russie du passé.

On y croise un bûcheron aux rêves fous, un soldat parti chercher je ne sais quoi je ne sais où, Ivanouchka l’idiot et s’il reste du temps la sœur du soleil.

Spectacle familial ouvert à tous et toutes à partir de 7 ans

Prix libre au chapeau .

Cerf à 3 pattes Salle Perchée 3 Rue du Pré Michaux Germaine 51160 Marne Grand Est cerfa3pattes.residencesartistes@gmail.com

English : Oh là là ! et autres contes russes par Pascal Salzard conteur

Come and listen to the crazy, funny, magical stories of a Russia of the past.

