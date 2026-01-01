Oh là là ! et autres contes russes par Pascal Salzard conteur Cerf à 3 pattes Salle Perchée Germaine
Oh là là ! et autres contes russes par Pascal Salzard conteur
Cerf à 3 pattes Salle Perchée 3 Rue du Pré Michaux Germaine Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2026-01-17 18:30:00
fin : 2026-01-17
2026-01-17
Venez écouter les folles, les drôles, les magiques histoires d’une Russie du passé.Tout public
On y croise un bûcheron aux rêves fous, un soldat parti chercher je ne sais quoi je ne sais où, Ivanouchka l’idiot et s’il reste du temps la sœur du soleil.
Spectacle familial ouvert à tous et toutes à partir de 7 ans
Prix libre au chapeau .
Cerf à 3 pattes Salle Perchée 3 Rue du Pré Michaux Germaine 51160 Marne Grand Est cerfa3pattes.residencesartistes@gmail.com
English : Oh là là ! et autres contes russes par Pascal Salzard conteur
Come and listen to the crazy, funny, magical stories of a Russia of the past.
