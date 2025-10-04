Oh là là ouvrir et découvrir les pop-ups Médiatheque de Noordpeene Noordpeene

Oh là là ouvrir et découvrir les pop-ups Samedi 4 octobre, 14h30 Médiatheque de Noordpeene Nord

entrée gratuite

Début : 2025-10-04T14:30:00 – 2025-10-04T16:30:00

Fin : 2025-10-04T14:30:00 – 2025-10-04T16:30:00

Oh là là… quel bonheur !

Venez ouvrir et découvrir ensemble l’univers fascinant des livres pop-up. Une expérience ludique et magique qui émerveillera petits et grands, où chaque page prend vie sous vos yeux.

Médiatheque de Noordpeene place de la mairie Noordpeene 59670 Nord Hauts-de-France 03 28 40 00 61

Biblis en folie 2025