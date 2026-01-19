Oh les beaux jours, par la Cie La Petite Elfe Meung-sur-Loire

Oh les beaux jours, par la Cie La Petite Elfe

5 Rue des Mauves Meung-sur-Loire Loiret

Début : Samedi 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07 22:00:00

2026-03-07

Une pièce de Samuel Beckett

Vivre quelle affaire ! Mourir la belle affaire ! Winnie vieillit, depuis longtemps, très longtemps. Le temps passe sur elle, elle l’attrape à bras le corps, sa bouche en fait des mots. Elle s’accroche à ses objets, entre autres choses son rouge à lèvres, son ombrelle car le temps c’est de pire en pire…! Et puis il y a sa vie d’avant, ses souvenirs, bons et moins bons, il y a aussi son homme, tout près et loin en même temps, qui l’écoute, qui la voit peut-être. Elle vit, elle parle, elle continue à s’extasier, à apprendre encore et ça, c’est formidable !

Sa mémoire se mélange un peu, quelle importance, tout le bas de son corps est immobilisé, quelle importance ! Oh quels beaux jours elle vit encore ! Réservation en ligne et billetterie sur place. A partir de 12 ans. 5 .

5 Rue des Mauves Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28

A play by Samuel Beckett

