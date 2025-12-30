OH LES BEAUX JOURS THEATRE DU PETIT SAINT-MARTIN Paris

OH LES BEAUX JOURS Début : 2026-01-02 à 19:00. Tarif : – euros.

OH LES BEAUX JOURS Le chef d’œuvre de l’absurde de Samuel Beckett.Winnie parle, s’accroche, s’enfonce. Enterrée jusqu’à la taille, puis jusqu’au cou, elle déroule inlassablement le fil de ses souvenirs, ses rituels, ses illusions de bonheur. Face à elle, Willie, mutique, presque absent. Dans cette pièce emblématique de Samuel Beckett, Alain Françon met en scène une existence suspendue, entre immobilité et flot de paroles. Dominique Valadié interprète Winnie, figure à la fois tragique, drôle et tenace, dans un huis clos poétique et déroutant.De Samuel BeckettMise en scène Alain FrançonAvec Dominique Valadié et Alexandre RubyDramaturgie Nicolas DouteyDécor et costumes Jacques GabelLumières Jean-Pascal PrachtMaquillages coiffures Cécile KretschmarAssistant mise en scène Maxime TerlinCrédit photos : Jean-Louis FernandezDurée : 1h20Le spectacle débute à l’heure. Les retardataires se verront refuser l’accès en salle

THEATRE DU PETIT SAINT-MARTIN 17, rue René Boulanger 75010 Paris 75