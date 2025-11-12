Oh! Les histoires au Centre d’Art Crest
champ de mars Crest Drôme
Début : 2025-11-12 16:30:00
fin : 2025-11-12
2025-11-12
La médiathèque départementale de Crest délocalise son heure du conte au Centre d’art. A partir de 4 ans.
champ de mars Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 76 61 38 contact@centredartdecrest.fr
English :
Crest?s médiathèque départementale relocates its story time to the Centre d?art. Ages 4 and up.
German :
Die Mediathek des Departements Crest verlegt ihre Märchenstunde ins Kunstzentrum. Ab 4 Jahren.
Italiano :
La mediateca del Crest porta il suo tempo delle storie al Centre d’Art. Per bambini dai 4 anni in su.
Espanol :
La mediateca de Crest lleva su hora del cuento al Centre d’art. A partir de 4 años.
