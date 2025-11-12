Oh! Les histoires au Centre d’Art Crest

Oh! Les histoires au Centre d’Art

champ de mars Crest Drôme

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12 16:30:00

fin : 2025-11-12

Date(s) :

2025-11-12

La médiathèque départementale de Crest délocalise son heure du conte au Centre d’art. A partir de 4 ans.

English :

Crest?s médiathèque départementale relocates its story time to the Centre d?art. Ages 4 and up.

German :

Die Mediathek des Departements Crest verlegt ihre Märchenstunde ins Kunstzentrum. Ab 4 Jahren.

Italiano :

La mediateca del Crest porta il suo tempo delle storie al Centre d’Art. Per bambini dai 4 anni in su.

Espanol :

La mediateca de Crest lleva su hora del cuento al Centre d’art. A partir de 4 años.

