Oh, Ma Belette ! Espace Noriac Limoges

Oh, Ma Belette !

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 10:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-04 2026-02-05 2026-02-07

Muck la belette est malheureux son amoureuse est partie. Alors, quand il rencontre Jeannot le canard, il lui confie ses malheurs. Et s’il avait justement besoin du réconfort d’un ami ? Un dialogue tour à tour drôle et tendre pour parler d’amour, de jalousie, mais aussi d’amitié et d’un nouveau départ. Un spectacle drôle et poétique. Ici, les comptines et musiques se mélangent au théâtre pour que le charme opère. La vraie magie s’invite également sur le plateau pour accompagner Muck la belette et Jeannot le canard dans leur belle histoire d’amitié. .

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 70 53 93

