OH MAN IT’S DIRTY BRADY’S Nantes

OH MAN IT’S DIRTY BRADY’S Nantes vendredi 28 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-28 20:00 – 23:00

Gratuit : oui Tout public

Oh Man, it’s Dirty c’est l’aventure de 7 zicos qui partagent de bons moments arrosés de bière artisanale.Et si on fait de l’Irish Punk, c’est qu’on aime quand ça braille, quand c’est speed et quand au milieu de ce joyeux chaos apparaît une mélodie qui sent le trèfle, la stout et qui nous serre le cœur.https://www.instagram.com/ohmanitsdirty/https://youtu.be/uuJiS_i3pRU

BRADY’S Nantes 44000