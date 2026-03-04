Oh man it’s dirty – Concert punk rock irlandais, Espace René-Cassin, Le Pellerin
Lors de cette chaleureuse soirée festive, organisée par l’association de jumelage Le Pellerin / North-Ferriby, venez écouter le concert de punk rock irlandais du groupe « Oh man it’s dirty ».
Une occasion parfaite pour s’immerger dans la culture irlandaise.
Ouvert à tous !
► Petite restauration sur place
► Espace René-Cassin – Salle Vièvre
