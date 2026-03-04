Oh man it’s dirty – Concert punk rock irlandais, Espace René-Cassin, Le Pellerin

Oh man it’s dirty – Concert punk rock irlandais Samedi 7 mars, 19h30 Espace René-Cassin Loire-Atlantique

Lors de cette chaleureuse soirée festive, organisée par l’association de jumelage Le Pellerin / North-Ferriby, venez écouter le concert de punk rock irlandais du groupe « Oh man it’s dirty ».

Une occasion parfaite pour s’immerger dans la culture irlandaise.

Ouvert à tous !

► Entrée : 6 € (gratuit pour les moins de 14 ans)

► Petite restauration sur place

► Espace René-Cassin – Salle Vièvre

Espace René-Cassin Boulevard Jean-Monnet Le Pellerin Le Pellerin 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Oh man it’s dirty