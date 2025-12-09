Oh Oh Compagnia Baccalà Joué-lès-Tours

Oh Oh Compagnia Baccalà Joué-lès-Tours mardi 9 décembre 2025.

Oh Oh Compagnia Baccalà

Allée André Malraux Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 28 EUR

Début : Mardi 2025-12-09 20:30:00

Humour, acrobatie, mime et musique !

Après le triomphe mondial de Pss Pss, la Compagnia Baccalà est de retour avec Oh Oh.

Un couple de clowns se chamaille et se réconcilie au gré des pièges et gags que chacun tend à l’autre. Lui est jongleur, porteur, maître de l’équilibre d’objets et trompettiste et elle, voltigeuse, accordéoniste, as de la corde à sauter. Ces acrobates experts dans l’art singulier du clown vont, sans qu’un seul mot ne soit prononcé, offrir un inénarrable morceau de vie et nous entraîner dans un spectacle poétique et musical avec humour et tendresse. Une performance d’une délicatesse et d’une drôlerie indescriptibles.

Les Baccalà enchaînent avec brio les scènes naïves et hilarantes, où se côtoient des acrobaties de haut niveau et des instants d’une extrême douceur. 20 .

Allée André Malraux Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Humor, acrobatics, mime and music!

After the worldwide triumph of Pss Pss, Compagnia Baccalà is back with Oh Oh.

A pair of clowns bicker and make up as they set traps and gags for each other…

German :

Humor, Akrobatik, Pantomime und Musik!

Nach dem weltweiten Triumph von Pss Pss ist die Compagnia Baccalà mit Oh Oh zurück.

Ein Clownspaar zankt sich und versöhnt sich wieder, je nach den Fallen und Gags, die jeder dem anderen stellt…

Italiano :

Umorismo, acrobazie, mimo e musica!

Dopo il trionfo mondiale di Pss Pss, la Compagnia Baccalà torna con Oh Oh.

Una coppia di clown bisticcia e fa pace mentre prepara trappole e gag per l’altro…

Espanol :

Humor, acrobacias, mimo y música

Tras el triunfo mundial de Pss Pss, la Compagnia Baccalà vuelve con Oh Oh.

Una pareja de payasos discute y se reconcilia mientras se tienden trampas y se gastan bromas…

