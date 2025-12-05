OH PUTAIN LAURENT ! – GAITE RIVE GAUCHE Paris

OH PUTAIN LAURENT ! Début : 2025-12-05 à 19:00. Tarif : – euros.

OH PUTAIN LAURENT !Laurent Baffie, revient en force avec un nouveau spectacle hilarant où il parle de sa vie, des années Ardisson, des vannes trop trashs coupées au montage, de sexualité, de zoologie, et de tout ce qui peut être prétexte à Rire.Le sniper de légende qui dégaine plus vite que son ombre tire à balles réelles et les sketches aujourd’hui indiffusables à la télé s’enchaînent pour le plus grand plaisir de son public qui ne demande que ça.Il paraît qu’on peut plus rien dire ? C’est ce qu’on va voir…Durée : 1h20 sans entracte

GAITE RIVE GAUCHE 6 RUE DE LA GAITÉ 75014 Paris 75