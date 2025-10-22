OH YEAH! OH YEAH! / Black Bones Parc des Bruyères La Trinité-sur-Mer
OH YEAH! OH YEAH! / Black Bones Parc des Bruyères La Trinité-sur-Mer mercredi 22 octobre 2025.
OH YEAH! OH YEAH! / Black Bones
Parc des Bruyères Espace culturel La Vigie La Trinité-sur-Mer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22 15:00:00
fin : 2025-10-22
Date(s) :
2025-10-22
Spectacle fantasy pop |Dès 6 ans
Pendant les vacances de la Toussaint, retrouvez les squelettes chantants des Black Bones et vivez une croisade pop au côté d’un roi qui explore son château en quête d’amusement !
Billetterie en ligne sur athena-auray.mapado.com
Tout le programme de la saison sur www.auray.fr Rubrique Culture-Loisirs
https://athena-auray.mapado.com/event/570991-oh-yeah-oh-yeah .
Parc des Bruyères Espace culturel La Vigie La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement OH YEAH! OH YEAH! / Black Bones La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon