Ohé et le monde des pensées | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand samedi 20 décembre 2025.
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Début : 2025-12-20 16:00:00
2025-12-20
Laissez-moi vous compter les aventures d’Ohé !
Depuis son plus jeune âge on l’appelait Ohé !
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr
English :
Let me count the adventures of Ahoy!
From an early age he was known as Ohé!
