Ohitza lecture suivie d’une scène ouverte et apéritif partagé Maison Charlotenia Saint-Jean-Pied-de-Port

Saint-Jean-Pied-de-Port

Ohitza lecture suivie d’une scène ouverte et apéritif partagé

Maison Charlotenia 31 Rue Sainte-Eulalie Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 17:30:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Loan Diaz et Isa Solfia Manzano liront le recueil Ohitza de Loan Diaz et Anne Barbusse. Cela sera accompagné par une projection de photos de Louis Ausquichoury.

Après cela aura lieu un apéritif partagé, amenez quelque chose à manger et à boire ! .

Maison Charlotenia 31 Rue Sainte-Eulalie Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@poezigara.eus

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English : Ohitza lecture suivie d’une scène ouverte et apéritif partagé

L’événement Ohitza lecture suivie d’une scène ouverte et apéritif partagé Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Pays Basque