OHLALA WINTER FESTIVAL INTERFERENCE Balma

OHLALA WINTER FESTIVAL

INTERFERENCE 56 Route de Lavaur Balma Haute-Garonne

Début : 2026-02-07 23:55:00

fin : 2026-02-07 06:00:00

2026-02-07

Le OHLALA Festival débarque à Toulouse pour sa première édition hivernale et investit INTERFERENCE !

OHLALA FESTIVAL c’est le festival Bass Music français qui synthétise toute l’expérience OHLALA Productions (GET IN STEP, EDGE, SMASH…). De La Drum & Bass, au Dubstep, en passant par le UK Garage, les stars et révélations internationales se côtoient dans un show à la hauteur de l’événement.

Pour cette première soirée Bass Music, attendez-vous à de grands noms du genre.

Flux Pavilion signe un retour très attendu à Toulouse, 15 ans après son mythique I Can't Stop , aux côtés de Kanine qui y fait sa grande première. MOZEY revient en force après un passage explosif en 2024, garantissant un set Drum & Bass survolté. PYTHIUS et NIMDA apportent une dose massive de Neurofunk et de tear-out Dubstep aux influences métal. Enfin, les Toulousains VISAGES ouvrent la soirée, représentant brillamment la scène Bass minimale et soulful du label 1985 Music.

English :

The OHLALA Festival comes to Toulouse for its first winter edition and takes over INTERFERENCE!

