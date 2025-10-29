Oink De Kaaimannen (Belgique) / Le Théâtre (PUPAZZI) Laval
Oink De Kaaimannen (Belgique) / Le Théâtre (PUPAZZI)
34 Rue de la Paix Laval Mayenne
Début : 2025-10-29 14:00:00
fin : 2025-11-01
2025-10-29 2025-10-30 2025-10-31 2025-11-01
Installation marionnettique
Dans cette installation monumentale, l’adage se vérifie oui, tout est bon dans le cochon !
Approchez-vous, n’ayez pas peur ! Venez jeter un œil à l’intérieur de Oink, porcelet géant de neuf mètres de long ! Dix spectateurs sont invités à assister à un petit spectacle magique au sein de son ventre le Big Magic Hap-PIG-ness Show. Et à la fin, il s’avère que… l’amour est tout ce dont vous avez besoin !
Dans le cadre de Pupazzi, festival de marionnettes actuelles, du 24 octobre au 15 novembre
• Du 29 octobre au 1er novembre (de 14h à 18h)
• Le Théâtre
• Tout public
• Accès libre et gratuit .
