Oinville-Saint-Liphard en fête – Oinville-Saint-Liphard, 31 mai 2025 07:00, Oinville-Saint-Liphard.

Eure-et-Loir

Oinville-Saint-Liphard en fête Oinville-Saint-Liphard Eure-et-Loir

Début : 2025-05-31

fin : 2025-06-01

Deux jours de fête conviviale à Oinville-Saint-Liphard avec bal populaire, vide-grenier, artisans, animations familiales et spectacles.

Le Comité des Fêtes d’Oinville-Saint-Liphard vous invite à partager un week-end festif et chaleureux au parc communal.

Le samedi soir, profitez d’un bal populaire animé par Alexandre DUSJOUR, précédé d’un repas sur réservation (barbecue menu à 14 €). Entrée libre pour tous à partir de 21h.

Le dimanche, place aux animations pour petits et grands

Vide-grenier

Marché d’artisans

Truck-show avec parade à 18h30

Structures gonflables, jeux gratuits, tombola (1 500 € de lots)

Promenades à poney (par Equestria)

Animation musicale par Alexandre DUSJOUR

Une restauration sur place est assurée tout au long de la journée buvette, grillades, frites, crêpes, glaces… .

Oinville-Saint-Liphard 28310 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 37 89 86 59 comitedesfetesoinville28@gmail.com

