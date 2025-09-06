Oiseau Club Vernois Vern d’Anjou Le Lion-d’Angers

Salle Emile Joulain Le Lion-d’Angers Maine-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Début : 2025-09-06 09:00:00

fin : 2025-09-06 17:00:00

2025-09-06

Bourse aux oiseaux organisée par l’Oiseau Club Vernois, le samedi 6 septembre 2025.

L’Oiseau Club Vernois fête ses 15 ans et organise sa bourse aux oiseaux, le samedi 6 septembre 2025. Vous y trouverez des artisans locaux.

De 9h à 17h à la salle Emile Joulain, au Lion d’Angers.

Restauration possible sur réservation.

Contact Monsieur Thierry Jarry 06 87 23 99 95 .

Salle Emile Joulain Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 87 23 99 95

English :

Bird market organized by the Oiseau Club Vernois, Saturday, September 6, 2025.

German :

Vom Oiseau Club Vernois organisierte Vogelbörse am Samstag, den 6. September 2025.

Italiano :

Mercato degli uccelli organizzato dall’Oiseau Club Vernois sabato 6 settembre 2025.

Espanol :

Mercado de aves organizado por el Oiseau Club Vernois el sábado 6 de septiembre de 2025.

