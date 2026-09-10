Informations pratiques

Oiseau [guide de survie] La Paillette Rennes Jeudi 21 janvier 2027, 19h00 Ille-et-Vilaine

Plein : 17€

Réduit : de 13€ à 12€

Sortir ! : 6€

Une pièce mêlant texte, violoncelle et dessins explore la violence face à la différence à travers l’histoire d’un enfant surnommé Oiseau.

**Dans cette pièce, adressée autant aux adultes qu’aux enfants, Marie-Christine Lê-Huu nous invite à réfléchir sur notre rapport à la différence.**

Depuis toujours, on l’observe du coin de l’œil. On murmure sur son passage. On le dit bizarre ou anormal. On dit qu’il parle avec les oiseaux. À la maison, le père et la mère se disputent. Les mots échappent et bruissent. L’enfant qu’on appelle Oiseau fait semblant de dormir. Il s’absente. Parfois il voudrait disparaître. Et puis soudain, un jour d’hiver, il n’est plus là. La police enquête. Les parents le cherchent. Les chiens tentent de renifler sa trace. Et tous se rendent compte qu’ils ne savent pas. Qu’ils ne le connaissent pas. Qu’on ne prend pas le temps de bien regarder les oiseaux. Sous forme de fragments, le texte propose d’expérimenter et d’observer comment la violence surgit face à la différence, quelles ondes de choc elle provoque.

Dans un spectacle sensible et poétique, la metteuse en scène Élise Vigier donne vie au texte multiprimé de Marie Christine Lê‑Huu. Elle imagine une forme chorale, dans laquelle la musicalité du texte dialogue avec celle du violoncelle d’Esther Armengol et des machines de Manu Léonard. Les corps prennent le relais des mots et les dessins réalisés en direct par Jacinthe Cappello tracent peu à peu le paysage de l’histoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-01-21T19:00:00.000+01:00

Fin : 2027-01-21T20:15:00.000+01:00

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https://www.la-paillette.net/saison-26-27/article/oiseau-guide-de-survie

La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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