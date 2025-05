Oiseau La Polka – Hénin-Beaumont, 15 mai 2025 07:00, Hénin-Beaumont.

Pas-de-Calais

Oiseau La Polka 263 rue de l’abbaye Hénin-Beaumont Pas-de-Calais

Les enfants d’Oiseau brisent les tabous et revendiquent avec humour et insolence la liberté d’inventer une nouvelle vie avec les disparus.

Mustafa a perdu son papa. Paméla a perdu son chien. La petite Françou, elle, sait comment on va de l’autre côté. Mustafa et Pamela reprennent espoir et s’ils pouvaient revoir leurs chers disparus ? Commence alors une drôle d’aventure, un soulèvement qui entraîne toute l’école et affole les adultes, où les enfants inventent un monde fantastique dans lequel morts et vivants se parlent. En écrivant Oiseau, Anna Nozière a pensé à ce que les enfants aimeraient que les adultes entendent. Les comédiennes se font leurs ambassadrices et portent leur parole, peu à peu transformées par l’histoire qu’elles racontent et qui les habitent entièrement. En brisant la tristesse, la peur et le silence associés au deuil, les enfants invitent les adultes à regarder la vie en face. .

Hénin-Beaumont 62110 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 14 25 35 contact@culturecommune.fr

English :

Oiseau?s children break taboos and, with humor and insolence, claim the freedom to invent a new life with those who have disappeared.

German :

Die Kinder von Oiseau brechen Tabus und fordern mit Humor und Frechheit die Freiheit, ein neues Leben mit den Verschwundenen zu erfinden.

Italiano :

I bambini di Oiseau infrangono i tabù e rivendicano, con umorismo e insolenza, la libertà di inventare una nuova vita con chi è scomparso.

Espanol :

Los niños de Oiseau rompen tabúes y reivindican, con humor e insolencia, la libertad de inventar una nueva vida con los desaparecidos.

