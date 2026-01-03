Oiseau Théâtre La Maison du Théâtre Brest

Oiseau Théâtre

Comment évoquer la mort avec les enfants qui y sont confrontés ? Unanimement salué par la critique, ce spectacle aborde ce sujet ô combien délicat avec brio et nous prouve que l’on peut parler de la mort comme on parlerait de ce qu’il y a de plus vivant en nous.

Mustafa perd son papa. Dans sa classe Paméla a elle aussi perdu quelqu’un son chien. Fort de ce point commun, ils deviennent inséparables. Un jour déboule la petite Françou, une brindille de CP qui leur propose de revoir père et chien. Il suffit d’aller de l’autre côté ! Elle y va tous les mercredis ! La petite Françou a l’air zinzin, mais l’espoir gagne les deux amis… Un plan de départ s’échafaude, la trouille au ventre, le coeur qui bat… Ils entraînent d’autres gamins avec eux…

C’est parti pour une aventure qui va entrainer toute l’école, faire trembler la maîtresse, rendre folle la directrice, énerver le gardin de l’école et affoler les parents d’élèves. Dans la cour de récréation, le sujet tabou de a mort devient incontournable. Les morts eux-mêmes s’en mêlent.

Plutôt que d’enterrer nos disparus dans l’oubli, Anna Nozière et son équipe les mettent à l’honneur dans un spectacle insolent et drôle, qui prend le parti des enfants et… de la vie.

A partir de 10 ans.

Durée 1h30.

Proposé par la compagnie La POLKa (Nouvelle-Aquitaine). .

La Maison du Théâtre 12 Rue Claude Goasdoué Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 47 33 42

