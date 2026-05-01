Oiseaux chanteurs et Cigognes blanches, Belvédère D124, Saint-Germain-du-Pert

Oiseaux chanteurs et Cigognes blanches 1 mai – 17 août Belvédère D124 Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T09:30:00+02:00 – 2026-05-01T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-17T09:30:00+02:00 – 2026-08-17T12:00:00+02:00

Plongez au cœur des marais de l’Aure ! Les sens en éveil, découvrez un site calme et reposant, animé par ses seuls habitants à plumes du moment. Déconnexion garantie !

(6km/2h30) – Niveau 1

Belvédère D124 Belvédère D124 SAINT-GERMAIN-DU-PERT Saint-Germain-du-Pert 14230 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 89 11 44 01 »}, {« type »: « email », « value »: « elan.nature.animations@gmail.com »}]

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