Oiseaux Cui est-ce ? Domaine de Menez Meur Hanvec

Oiseaux Cui est-ce ?
Domaine de Menez Meur 620 Menez Meur Hanvec Finistère
Début : 2026-02-26 14:30:00
fin : 2026-02-26 15:15:00
2026-02-26
Observer et reconnaître les oiseaux demande un peu d’entraînement ! Nos animateurs vous proposent de vous initier à l’observation de nos amis à plumes qui s’épanouissent sur le domaine.
Suivez le guide, ouvrez grand vos oreilles et sortez les jumelles vous découvrirez un monde merveilleux à portée de tous les petits et grands curieux !
– Bottes et imperméable en cas de pluie. .
