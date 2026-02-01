Oiseaux Cuisery
Oiseaux Cuisery mercredi 11 février 2026.
Oiseaux
Rue de l’Église Cuisery Saône-et-Loire
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 10:00:00
fin : 2026-02-27 12:00:00
Date(s) :
2026-02-11 2026-02-13 2026-02-27
A partir de 7 ans. Accompagné d’un animateur du Centre Eden, rencontre avec les oiseaux qui vivent à La Truchère. Les jumelles et longues-vues seront prêtées par le centre Eden. .
Rue de l’Église Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00
