Oiseaux Cuisery
Oiseaux Cuisery mercredi 8 avril 2026.
Oiseaux
Rue de l’Église Cuisery Saône-et-Loire
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 10:00:00
fin : 2026-04-09 12:00:00
Date(s) :
2026-04-08 2026-04-09 2026-04-17
A partir de 7 ans.
Accompagné d’un animateur du Centre Eden, rencontre les oiseaux qui vivent à la Truchère. Les jumelles et longues-vues seront prêtées par le centre Eden. .
Rue de l’Église Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Oiseaux
L’événement Oiseaux Cuisery a été mis à jour le 2026-03-05 par Centre EDEN