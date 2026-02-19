Oiseaux d’argile Le Blanc
Oiseaux d’argile Le Blanc jeudi 16 avril 2026.
Oiseaux d’argile
Château Naillac Le Blanc Indre
Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR
6.5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-04-16 10:00:00
fin : 2026-04-16 12:00:00
Date(s) :
2026-04-16 2026-08-11 2026-10-29
Benoît Huyghes vous propose un atelier de réalisation d’un oiseau en terre crue à partir de la collection du musée.Familles
Fuligule milouin, héron cendré, grèbe huppé, buse variable, grand cormoran,pygargue, vanneau huppé, foulque macroule … Nous découvrirons les oiseaux de Brenne à travers la riche collection d’oiseaux naturalisée de l’écomusée. Nous apprendrons à les reconnaître, becs, pattes et plumages les distinguer et réaliserons notre oiseau en terre crue. 6.5 .
Château Naillac Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Benoît Huyghes offers you a clay workshop, an original way to discover the birds of Brenne through the museum’s collection.
L’événement Oiseaux d’argile Le Blanc a été mis à jour le 2026-02-19 par Destination Brenne