Oiseaux de bord de mer Concarneau
Oiseaux de bord de mer Concarneau vendredi 10 avril 2026.
Oiseaux de bord de mer
Plage des Dames Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 18:00:00
fin : 2026-04-10 20:00:00
Date(s) :
2026-04-10
Pas si facile de faire la différence entre mouettes, Goélands et Sternes. Apprenez à les reconnaitre et découvrez leur mode de vie !
Inscriptions auprès de la Ligue de protection des oiseaux (LPO) raphaele.thilliez@lpo.fr .
Plage des Dames Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90
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English : Oiseaux de bord de mer
L’événement Oiseaux de bord de mer Concarneau a été mis à jour le 2026-03-11 par OTC CCA