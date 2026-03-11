Oiseaux de bord de mer

Plage des Dames Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 18:00:00

fin : 2026-04-10 20:00:00

Date(s) :

2026-04-10

Pas si facile de faire la différence entre mouettes, Goélands et Sternes. Apprenez à les reconnaitre et découvrez leur mode de vie !

Inscriptions auprès de la Ligue de protection des oiseaux (LPO) raphaele.thilliez@lpo.fr .

Plage des Dames Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90

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English : Oiseaux de bord de mer

L’événement Oiseaux de bord de mer Concarneau a été mis à jour le 2026-03-11 par OTC CCA