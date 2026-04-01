Oiseaux de la tourbière de la Sèves

Le Plessis-Lastelle Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 10:00:00

fin : 2026-04-19 12:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Rendez-vous près de la tourbière pour observer les oiseaux nicheurs avec un guide nature. Réservation obligatoire. .

Le Plessis-Lastelle 50250 Manche Normandie +33 7 83 47 41 80 laurentlegrand50@laposte.net

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English : Oiseaux de la tourbière de la Sèves

L’événement Oiseaux de la tourbière de la Sèves Le Plessis-Lastelle a été mis à jour le 2026-03-18 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin