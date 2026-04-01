Oiseaux de la tourbière de la Sèves Le Plessis-Lastelle
Oiseaux de la tourbière de la Sèves Le Plessis-Lastelle dimanche 19 avril 2026.
Oiseaux de la tourbière de la Sèves
Le Plessis-Lastelle Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 10:00:00
fin : 2026-04-19 12:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Rendez-vous près de la tourbière pour observer les oiseaux nicheurs avec un guide nature. Réservation obligatoire. .
Le Plessis-Lastelle 50250 Manche Normandie +33 7 83 47 41 80 laurentlegrand50@laposte.net
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English : Oiseaux de la tourbière de la Sèves
L’événement Oiseaux de la tourbière de la Sèves Le Plessis-Lastelle a été mis à jour le 2026-03-18 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin