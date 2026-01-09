Oiseaux de la zone humide de l’Écliau à Arsure-Arsurette

Arsure-Arsurette Jura

Début : 2026-06-14 08:30:00

fin : 2026-06-14 12:30:00

2026-06-14

Située à cheval entre les prairies de Bief-des-Maisons et Arsure-Arsurette, cette belle zone humide abrite des espèces peu communes, comme le tarier des prés, le grèbe castagneux et le pipit farlouse, ainsi que parfois quelques limicoles. Les bois aux alentours permettront également d’observer diverses espèces forestières.

RDV à 8 h 30 devant la mairie d’Arsure-Arsurette. Retour prévu à 12 h 30. Inscription auprès de Thierry Petit au 06 81 82 45 61 (attention, places limitées). .

Arsure-Arsurette 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 82 45 61

