Oiseaux de nos campagnes La Nouaille

Salle des Fêtes de La Nouaille La Nouaille Creuse

Les oiseaux sont d’excellents indicateurs de la santé de nos milieux naturels . Qu’en est il de l’état de leurs populations en 2025. Gilles Pallier nous propose un bilan de plusieurs années d’études et de suivi des oiseaux communs de nos campagnes . .

Salle des Fêtes de La Nouaille La Nouaille 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 63 78 44 randonouaille@hebfree.org

