Oiseaux de nos campagnes La Nouaille

Oiseaux de nos campagnes
Salle des Fêtes de La Nouaille La Nouaille Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03
fin : 2025-10-03
Date(s) :
2025-10-03
Les oiseaux sont d’excellents indicateurs de la santé de nos milieux naturels . Qu’en est il de l’état de leurs populations en 2025. Gilles Pallier nous propose un bilan de plusieurs années d’études et de suivi des oiseaux communs de nos campagnes . .
Salle des Fêtes de La Nouaille La Nouaille 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 63 78 44 randonouaille@hebfree.org
